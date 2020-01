Si rinnova la tradizione del «Bandir gennaio»

Torna anche quest’anno in Città Vecchia a Locarno la tradizione del «Bandir gennaio». Storicamente patrocinato dalla Pro del quartiere, l’appuntamento è come sempre fissato per venerdì 31 gennaio. Ritrovo alla 16.45 in Piazza S. Antonio, dove Re Bandir Gennaio (Alessandro Veletta, in arte Mystic Barrito di Rete Tre), Oliviero Giovannoni ed Emmanuel Pouilly and Friends, con la loro voce e le loro percussioni accoglieranno grandi e piccini per «tira’ i toll...». Sotto il motto «Se l’inverno vogliamo scacciare, tanto rumore dobbiamo fare con scatole di latta (le tolle), pentole, coperchi e tanta allegria», il corteo partirà poi da Piazza S. Antonio alle 17 lungo le vie del centro storico in direzione di piazza Grande e ritorno. Alle 17.45 circa è prevista la merenda con la veneziana offerta dalla pasticceria Marnin e la cioccolata calda offerta da Alimentari Suini.

In piazza Grande è previsto un momento musicale, dove il rumore diventerà ritmo, il ritmo diventerà musica e la musica diventerà un canto dedicato al sole. Tutto questo per scacciare l’inverno. L’invito è esteso a tutti i bambini, ma non solo.