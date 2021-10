Nei primi due anni con Brissago si «sono realizzate le condizioni ottimali per questa collaborazione», spiega l’Esecutivo cittadino. «Quindi proponiamo di rinnovare la convenzione, con inizio al 1. gennaio 2022 e per una durata di tre anni». La convenzione, praticamente invariata rispetto a quella precedente, prevede che un operatore della Città di Locarno si occupi per un 10 percento di tempo degli utenti domiciliati a Brissago. L’accordo definisce anche modalità pratiche, come ad esempio la presenza settimanale dell’operatore negli uffici del borgo di confine e la definizione del compenso annuale.