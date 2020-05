Restano due, ma saranno collegate. È forse questa la modifica più evidente che ha portato alla pubblicazione – scaduta proprio oggi all’albo comunale di Locarno – di una variante riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale fra le vie Ballerini, Franscini e della Pace. Niente di trascendentale si dirà, visto il fermento edilizio degli ultimi anni in città. E anche perché la relativa licenza edilizia era già stata ottenuta nel marzo del 2018. L’investimento – 21 milioni di franchi – riguarda però una delle poche aree del centro cittadino ancora libere da costruzioni (o almeno in parte). Le due palazzine, che formeranno una sorta di elle, andranno infatti ad occupare anche lo sterrato (da alcuni anni temporaneamente adibito a parcheggio) che, su via della Pace,...