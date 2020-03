La decisione era parecchio attesa. Anche perché il progetto, oltre a riqualificare un’importante area nel cuore della città, è collegato a doppio filo con altre opere viarie, concernenti la rivoluzione del trasporto pubblico in atto. Stando alle informazioni raccolte dal CdT, dunque, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un privato contro il progetto, contemplato nel Programma d’agglomerato di seconda generazione e denominato «Messa in sicurezza di via Bernardino Luini».

Una strada tutta nuova

Un nome che in realtà non rende giustizia alla portata dell’opera. Riassumendo gli interventi – per i quali il Consiglio comunale aveva stanziato un credito di circa 3,3 milioni – si prevede di trasformare via Luini in un viale urbano – con alberi, panchine, un marciapiede di 4 metri condiviso da pedoni e ciclisti – che fungerà, inoltre, da asse principale per i trasporti pubblici (da piazza Castello fino al lungolago).

Divisione sull’unione

Il Legislativo aveva approvato il credito a maggioranza. Vi era stata poi un’interrogazione del PS che, alla luce proprio dell’opposizione inoltrata, chiedeva all’Esecutivo di fare un passo indietro sulla scelta di proporre uno spazio condiviso per pedoni e ciclisti. La questione era stata affrontata durante la seduta anche dal Consiglio comunale, che aveva però deciso di proseguire sulla strada tracciata dall’Esecutivo.

Non legittimato

Tornando al ricorso del privato cittadino, questo sarebbe stato dichiarato irricevibile, poiché in sostanza l’intervento non lo interesserebbe a sufficienza per legittimarlo, appunto, a ricorrere: non abita e non ha un’attività nella zona. Legittimarlo perché attraversa quotidianamente l’arteria, significherebbe espandere la possibilità di ricorrere a tutti i cittadini.

©CdT.ch - Riproduzione riservata