Da 15 anni Locarno viaggia facendo attenzione a non schiacciare troppo sul pedale dell’acceleratore. Non è una metafora per parlare di finanze, ma di circolazione stradale vera e propria. Son passati tre lustri dall’introduzione della prima zona a 30 km/h in città, più precisamente nel quartiere Rusca. Negli anni ne sono seguite altre sette. E fra poco arriverà l’ottava nel comparto Rusca-Saleggi, che in sostanza va in un certo senso a chiudere il cerchio trattandosi di un ampliamento della prima. Il Legislativo nella prossima seduta approverà, salvo sorprese, il credito di 960.000 franchi. Per la soddisfazione dei residenti - che nella primavera 2014 si sono riuniti in associazione su iniziativa, proprio, di alcuni consiglieri comunali - e di utenti e ciclisti.

Allo studio dal 2017

Il Municipio...