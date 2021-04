«Siamo ancora in corsa per il velodromo?»

Il gruppo PPD+GG di Losone sollecita l’Esecutivo sul futuro velodromo all’ex Caserma. E in particolare chiede se il Comune sia ancora in corsa o meno per ospitare l’impianto, dopo che il Consiglio federale ha stanziato 5 milioni per l’opera e l’Ufficio federale dello sport sembra privilegiare il sedime dell’ex cartiera di Tenero-Contra , vicina al Centro sportivo (CST).

«A Losone il CST ha già una palestra e vi sono ancora ampi spazi attorno da sfruttare, cosa che magari sul sedime di Tenero inizia a scarseggiare. Inoltre e non da ultimo, raggiungere Losone da Tenero e/o viceversa con le nuove linee pubbliche non risulta più essere un problema», si sottolinea in un’interpellanza che vede Mario Tràmer come primo firmatario. «Losone dopo aver visto sfumare il Museo del territorio e il Museo cantonale di storia naturale, avrebbe una nuova opportunità per ridare vita al sedime dell’ex caserma, oltre che portare sicuramente anche un indotto indiretto a tutto il Comune, esercenti e fornitori compresi», continua Tràmer. «Sarebbe sicuramente una struttura che darebbe inoltre lustro al nostro Comune».