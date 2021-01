Da ormai 22 anni i locarnesi erano sempre lì, puntuali. Quello del Capodanno in piazza Grande era un appuntamento imperdibile, una tradizione ormai radicata nel calendario cittadino. Il programma, sempre quello. Prima gli auguri degli spazzacamini portafortuna, poi l’intervento del sindaco e quindi l’immancabile brindisi. Oggi, però, nel cuore cittadino nessuna pedana di Locarno on Ice (che, negli ultimi anni, aveva sempre fatto da cornice all’evento) e nessuna cerimonia.

Il Corriere del Ticino non ha però voluto rinunciare all’appuntamento e ospita dunque comunque l’intervento – virtuale – del sindaco Alain Scherrer (visionabile sul sito Internet e sul profilo Instagram della Città) e quello del portavoce degli spazzacamini, Fabio Polverini, organizzatore presente all’evento fin dalla prima edizione.

COVID-19 e responsabilità

Inevitabile che negli interventi augurali di quest’anno la COVID-19 fosse protagonista. Ne parla il sindaco di Locarno, sottolineando come non sia sempre facile (e, a volte, noioso) rispettare le misure sanitarie. Come spesso si tenda a non mettere in relazione il proprio comportamento personale con una crisi sanitaria come quella che ormai, purtroppo, conosciamo bene. Ma di fronte agli effetti drammatici della malattia, «forse ci si ferma un momento a pensare alle responsabilità di ogni individuo nei confronti della comunità tutt’intera».

Poi Scherrer invita all’umiltà, che «vuol dire mettere da parte la solita vita, le idee e le esigenze personali, per pensare ‘comunità’, ‘società civile’, ‘vicini di casa’, ‘colleghi di lavoro’. Tutte realtà che un mio comportamento sconsiderato potrebbe intaccare, scalfire, distruggere». La stessa umiltà, secondo il sindaco locarnese, è sinonimo di maturità civile. «E maturità civile è voler salvare a qualsiasi costo tutte le persone che si possono salvare quando la casa brucia». È dunque questo l’augurio «fortissimo» per l’anno nuovo che Alain Scherrer rivolge ai locarnesi (e non solo a loro) nel suo messaggio: quello di essere, nel 2021, cittadini maturi.

«Torneremo ad abbracciarci»

Accanto al sindaco, idealmente, sul palco di piazza Grande avrebbe dovuto esserci anche Fabio Polverini, che – nonostante le circostanze – ha comunque voluto portare alla popolazione il messaggio beneaugurante degli spazzacamini, portafortuna per tradizione. Inevitabile, anche in questo caso, partire da un anno «che ha cancellato certezze, portato dolore, paure ed instabilità, mettendo in ginocchio diverse realtà economiche».

Polverini ricorda poi i 111 giorni «vissuti in stato di necessità», l’esile speranza cresciuta durante l’estate e poi il ritorno del virus, «riapparso prepotentemente per metterci nuovamente in ginocchio». L’autore del messaggio esprime quindi riconoscenza per tutti coloro che, in vari ambiti, hanno assistito i malati e i loro familiari e solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia. «A nome degli spazzacamini – conclude – esterniamo la nostra fiducia nelle istituzioni e nella scienza, fiduciosi che nel 2021 torneremo ad abbracciarci».

