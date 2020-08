«La situazione peggiorerà» «La colpa del funzionario?», si chiedono gli interpellanti. «Quella di esercitare una delle attività fondamentali del sindacato: essere presenti sui posti di lavoro e non nei salotti istituzionali». Quanto accaduto – aggressione dapprima verbale e poi fisica, con una secchiata d’acqua e il lancio di sassi – è ritenuto ovviamente un brutto segnale. «Se i casi di aggressione fisica nei confronti dei sindacalisti non sono ricorrenti, è vero anche che, da qualche tempo, si registra un peggioramento del contesto sociale e politico nei confronti dell’attività sindacale». Una dinamica, questa, che «potrebbe peggiorare nei prossimi mesi quando la crisi economica, accelerata dalla pandemia, spiegherà tutti i suoi effetti nefasti, in particolare a livello della concorrenza fra le imprese dei vari settori, le quali vorranno accaparrarsi parti di un mercato in forte decrescita».

La Costituzione cantonale

Gli interpellanti sottolineano poi che «addirittura la Costituzione riconosce e valorizza il ruolo dei sindacati» (art. 26) e che fino ad ora la SSIC, «che vanta al suo interno in qualità di vice direttore il consigliere nazionale Alex Farinelli, non si è in nessun modo distanziata da questo vile attacco». E, infine, chiedono al Consiglio di Stato come intenda «favorire l’attività delle organizzazioni sindacali così come stabilito dalla Costituzione cantonale, in particolare garantendo il diritto di accesso dei suoi rappresentanti sui posti di lavoro». E ancora, nei settori di suo competenza (posti di lavoro cantonali), «quali misure intende intraprendere [...] per evitare di ostacolare e favorire la presenza sindacale sui luoghi di lavoro».