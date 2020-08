Un funzionario sindacale di Unia stava svolgendo una normale visita di controllo in un cantiere in Valle Maggia quando il titolare di un’impresa locale l’ha aggredito e minacciato, arrivando persino a prenderlo a sassate. A denunciare il fatto è lo stesso sindacato attraverso una nota che parla di «un episodio di violenza gratuita ed un inaccettabile attacco alla libertà sindacale». Un fatto, questo, per il quale è stata già inoltrata denuncia penale al Ministero pubblico.