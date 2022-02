Preventivo 2022 ampiamente rivisto, e pista ciclabile silurata. È stata una seduta lunga quella di ieri per il Consiglio comunale di Gordola. A impegnare maggiormente il Legislativo presieduto da Alberto Togni, come si poteva per altre presumere in considerazione delle discussioni che già avevano accompagnato l’esame del messaggio municipale, sono state le previsioni finanziarie per il nuovo anno. Erano infatti stati due i rapporti presentati in Commissione della Gestione, e decine gli emendamenti proposti con la richiesta di intervenire sulla gestione corrente.

Risparmi condivisi, non la modalità

Alla fine il plenum si è spaccato in due. Entrambi gli schieramenti erano contrari alla proposta del Municipio e sollecitavano delle misure di risparmio, ma le stesse differivano nelle modalità. Alla fine sono passate le misure avanzate dalla maggioranza PLR - Lega-UDC (16 voti), mentre PPD e Alternativa Gordola sono rimasti in minoranza (13). In definitiva l’avanzo per l’anno in corso non sarà di 402.000 franchi come stimato dal Municipio bensì di 119.000 franchi, con moltiplicatore d’imposta confermato all’84%. Questo dopo che i consiglieri comunali hanno limato diverse spese (sacrificando ad esempio l’assunzione di un operatore sociale). Bocciata poi (all’unanimità) la richiesta di un credito di 740.000 franchi per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in Via al fiume: tutti concordi nel giudicare troppo costosa l’opera così come proposta. Messaggio dunque rispedito all’Esecutivo che valuterà come procedere.