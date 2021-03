SNL ha preso atto del comunicato stampa delle rappresentanze sindacali diramato in data odierna, con riferimento al quale - si legge nella nota - «si specifica che la società ha sempre agito per tutelare i dipendenti attivi sul bacino svizzero del Lago Maggiore, offrendo loro soluzioni occupazionali all’interno del gruppo SNL».

SNL informa altresì che è «tutt’ora attivo il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) che andrà in scadenza naturale in data 31.12.2021».

E ancora: «Prosegue il dialogo all’interno del Consorzio del Laghi, come già dichiarato nella nota dello scorso 26 febbraio, al fine di raggiungere un’intesa. In tal caso SNL ribadisce la ferma volontà di assumere tutto il personale necessario, idoneo e disponibile. Ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo cordiali saluti».