Per la ristrutturazione con ampliamento della scuola elementare di Solduno, progetto per il quale si prevede un investimento di 26 milioni di franchi, verrà indetto un concorso internazionale di progettazione. Lo ha deciso il Municipio di Locarno nella seduta odierna. Il messaggio con la richiesta di credito complessiva di 454.500 franchi comprende altresì l’allestimento del rilievo e lo studio di fattibilità. La realizzazione avverrà a tappe «su diversi anni».

L’edificio, progettato all’inizio degli anni Sessanta, è di grande pregio architettonico, è perfettamente inserito nel contesto e ben allacciato al nucleo abitativo. Attualmente la scuola è composta da dieci aule di classe, aule di supporto e una palestra ormai fuori norma viste le dimensioni ridotte. Dai tempi della sua costruzione la scuola ha subito solo manutenzioni puntuali e le condizioni attuali dal punto di vista energetico non sono più attuali. Il Municipio intende limitare le modifiche e il risanamento energetico della struttura originale a interventi necessari, in modo da rispettare la sostanza e le qualità dello stabile.

Accanto all’edificio scolastico esistente, si prevede di edificare una nuova ala e il nuovo blocco della palestra. La palestra esistente dovrebbe subire invece importanti lavori di ristrutturazione visto che in essa si prevede l’inserimento di una serie di nuove funzioni di carattere civico (biblioteca, ludoteca e mensa), che dovrebbero servire a creare un forte legame con il quartiere di Solduno ed in particolare con il suo nucleo storico. Il complesso scolastico dovrà essere integrato in modo coerente nel contesto del comparto. La definizione del fabbisogno di nuovi spazi per le scuole elementari si basa sullo studio della società Tiresia inerente l’evoluzione demografica. È stato stabilito tra i diversi attori la necessità di aumentare le sezioni scolastiche attuali passando da 10 a 14 con aule più ampie e spazi polifunzionali.