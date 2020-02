È tutto pronto per la 46. edizione del carnevale Ribellonia di Solduno, che nel corso degli anni ho dovuto in parte cambiare pelle per soddisfare le esigenze delle autorità competenti, in particolare in materia di sicurezza.

Il programma diurno rime pressoché invariato, con il ritrovo dei sudditi e la consegna delle chiavi ai regnanti sabato a partire dalle 11.30, prima del pranzo a base di risotto e luganiga. Una giornata allietata da DJ Ciccio e dalla Guggen «Anfrigola & Gatt Band», che alle 15 guiderà il corteo mascherato per i più piccini, ai quali verrà in seguito offerta la merenda. Pane e cioccolato sulle note della Guggen e del «Gruppo Jeans», che dal 1975 promuove l’apprendimento del canto per bambini e adolescenti e che sostiene progetti umanitari.

Le grosse novità riguardano dunque la festa notturna, al via alle 19. Per la seconda edizione nel nuovo formato, il Comitato «Ribellonia By Night» alle 19.30 offrirà una maccheronata ai festanti, i quali potranno inoltre dissetarsi con acqua offerta gratuitamente sia nelle tendine, sia nei bar, durante tutta la festa. Una serata all’insegna del divertimento che avrà il suo epilogo alle 3.30 con lo spegnimento della musica. Costo dell’entrata dalle 19: 7 franchi. In caso di maltempo la manifestazione è annullata.

Coriandoli in Onsernone

Domenica, invece, nel posteggio coperto di Loco, si terrà il carnevale onsernonese. Alle 12.00 distribuzione di risotto e luganighe, seguita alle 14 dalla tradizionale tombola. L’organizzazione, come sempre, è assunta dalla Società ricreativa Garina con il sostegno della Pro Onsernone.

©CdT.ch - Riproduzione riservata