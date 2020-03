Dopo che il Governo ha dichiarato lo stato di necessità, a seguito dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, Comuni e popolazione non sono rimasti con le mani in mano. E hanno risposto presente, mettendo in moto anche la macchina della solidarietà.

Tenero-Contra

Tenendo conto delle raccomandazioni emanate, il Comune di Tenero-Contra ha dunque introdotto un servizio di assistenza rivolto agli anziani, in particolare alle persone sole con più di 65 anni, alle quali è raccomandato di avere meno contatti possibili. Basterà chiamare la cancelleria (091/735.16.50; 8-12 e 13.30-16.30) e gli operai comunali si occuperanno poi di fare le spesa e di consegnarla a casa di chi lo desiderasse.

Locarno

Una proposta simile arriva poi, in Città, dal gruppo Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente, che invita tutti i candidati alle elezioni comunali a mettersi a disposizione di chi ha bisogno per, appunto, fare la spesa o portare qualcuno dal medico. Chi volesse contribuire può contattare lo 079/516.62.43 o l’indirizzo spesaissa@gmail.com.

Restando a Locarno, poi, il PPD invita il Municipio a valutare forme di aiuto concreto agli anziani soli in casa, come garantire la consegna di generi alimentari, medicine e così via. Insomma, si chiede anche qualcosa di istituzionale in collaborazione, ovviamente, con i privati.

Minusio

E anche l’associazione Amici di Minusio, avvalendosi dei propri volontari e di altre persone che dovessero essere disponibili, offre un servizio di spesa (alimentari, medicinali, piccole commissioni, ecc.) destinato alle persone bisognose e agli anziani residenti nel Comune. Chi necessitasse di questo supporto può contattare lo 077/434.96.03.

Gambarogno

Pure il Comune di Gambarogno si è attivato, decidendo di sostenere e coadiuvare le iniziative per la consegna a domicilio di generi alimentari o di medicinali. Sul proprio sito www.gambarogno.ch ha pubblicato la lista di negozi e farmacie pronti ed effettuare le consegne a casa. L’Esecutivo sollecita poi la solidarietà dei cittadini in modo da rafforzare le varie azioni di aiuto dei volontari. Infine, ha attivato servizio gratuito della cancelleria (091/786.84.00), al quale ci si potrà rivolgere per trovare una soluzione, appunto, per le consegne a domicilio.

Gordola

Infine, da segnalare che il Comune Gordola adatta i propri servizi, invitando l’utenza a limitare l’affluenza agli sportelli e privilegiando i contatti telefonici e le richieste online.

