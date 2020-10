Finora lo avevamo visto solamente sulla carta, ma presto la sua diventerà una presenza fisica e concreta nel territorio. Spunteranno infatti a breve – si parla probabilmente di un mese, se non addirittura di qualche settimana – le modine che delimiteranno nello spazio i contorni del resort di lusso voluto dalla Aedartis AG sul Monte Brè sopra a Locarno. E questo proprio mentre la Città (come anticipato giovedì dal Corriere del Ticino) sta avviando la procedura che dovrebbe portare ad un inasprimento dei parametri pianificatori nell’area, secondo i criteri contenuti nell’iniziativa popolare comunale promossa e riuscita lo scorso anno. Nonostante, dunque, la levata di scudi contro il progetto e la Zona di pianificazione (ZP, volta a «congelare» il comparto in attesa delle nuove regole) istituita...