Un tempo erano un’insostituibile fonte di sostentamento, appena colti oppure conservati grazie alle tecniche più disparate. Oggi finiscono spesso per essere abbandonati là dove crescono e maturano. Eppure hanno ancora un sapore umile e prezioso, il gusto della storia locale e delle tradizioni. Muriel Hendrichs, etnobotanica e pomologa, e Giorgia Tresca, antropologa ambientale, li stanno riscoprendo in Vallemaggia, dove il Centro natura (anche grazie al sostegno finanziario dell’Ufficio natura e paesaggio del Dipartimento del territorio) ha dato avvio a uno studio etnobotanico sugli antichi alberi da frutta. Già in corso da diversi mesi, l’analisi ha dato i primi risultati. Alcuni anche sorprendenti, come la scoperta di mele uniche a livello nazionale.

Un lavoro scientifico e umano

Quello portato avanti da Hendrichs e Tresca è un lavoro sia scientifico sia umano. Sul territorio sono stati effettuati rilievi, censimenti (per tracciare una prima mappa delle diverse specie e soprattutto delle varietà riprodotte nel tempo dalle comunità locali), analisi genetiche. Ma tanto stanno dando allo studio anche gli incontri, a volte fortuiti, con gli abitanti delle località visitate, grazie ai quali è stato possibile ricostruire la storia di molti alberi, spesso costellata di aneddoti. Così Marco e Anita Sartori di Linescio hanno raccontato delle mele condivise con un ghiro goloso sull’alpe, hanno ricordato il gusto della polenta cotta nel latte e nella panna oppure l’antico utilizzo di quella che è oggi una fontana, ma che un tempo era una vasca per la raccolta dell’olio di noci. La pomologa e l’antropologa hanno poi ancora incontrato un altro abitante valmaggese dalla vasta conoscenza delle tradizioni e della storia locale, Aldo Cauzza, nel frattempo scomparso. Grazie a lui i suoi alberi da frutta hanno trovato voce attraverso le ricette tradizionali: dalle mele fritte in pastella alle pere conservate nel fieno oppure preparate e messe nei boccali in inverno, per arrivare alla torta della nonna. «Un tempo – aveva chiosato Cauzza – nessun frutto andava perso, anche quelli marci venivano mangiati dalle bestie. Mentre ora nessuno si occupa più di questi alberi, non si ah più la cultura di proteggerli, di consumare i frutti e riprodurne le varietà». Una testimonianza intensa, segno tangibile di come ogni albero custodisca memorie preziose. Presenze naturali che, aggiungo le due studiose, «ci accompagnano silenziosamente nei cambiamenti sia stagionali sia epocali». Peraltro nel passato meli, peri e altre specie vegetali erano beni primari, fonti di sostentamento. Ogni frutto raccolto era di vitale importanza per i nostri avi. Per questo si cercava di selezionare le varietà che meglio si adattavano al territorio e alle necessità della popolazione, riproducendole grazie alla tecnica dell’innesto. «Ecco così nascere – spiegano i responsabili del Centro natura Vallemaggia (CNVM) – varietà locali di alberi dai frutti più resistenti e più gustosi».

Salvati dai terrazzamenti

Fra questi si sono mosse le due studiose, visionando, fotografando, censendo, misurando ed effettuando anche analisi genetiche. Cosa che ha permesso loro di scoprire tesori spesso poco o nulla considerati. A riservare parecchie sorprese, ad esempio, il territorio di Linescio, con i suoi terrazzamenti. Una località che, spiegano la pomologa e l’antropologa, «ha un patrimonio unico di alberi storici da frutto, che spesso superano i cento anni, ma sono spesso di piccole dimensioni, passando quasi inosservati. I terrazzamenti hanno decisamente frenato la loro crescita, ma hanno anche frenato l’accesso dei macchinari agricoli, che in altre zone della Vallemaggia hanno contribuito all’abbattimento di numerosissimi esemplari».

Nel loro peregrinare in valle Hendrichs e Tresca hanno però raccolto anche speranze per il futuro. Vi è infatti chi è arrivato da fuori da poco e si è subito reso conto del valore del patrimonio arboreo e della necessità di preservarlo. Come il gestore di una struttura alberghiera, che prepara marmellate a base di frutti locali per destinarle ai turisti o un altro abitante «adottivo» che, per non abbandonarle all’incuria, destina le mele locali alla dieta dei suoi asini. E sempre a proposito di mele, inattesa e sorprendente un’altra scoperta, riguardante il melo maestoso situato sotto l’osteria di Linescio, della stessa varietà di alcuni alberi dei terreni Cauzza, portatori di frutti gialli coperti di striature e fiammate rosse, succosi e con acidità elevata. Ma, soprattutto, unici nel loro genere in tutta la Svizzera.

