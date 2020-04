Nelle scorse settimane ci eravamo focalizzati sulla comunicazione, via Instagram, di Bellinzona e Locarno durante l’emergenza sanitaria. Avevamo avuto modo di sottolineare l’impegno profuso dalle due città per veicolare dei messaggi di solidarietà e vicinanza attraverso delle immagini del territorio. Ora questa nuova iniziativa che parte da Palazzo Marcacci e che, chissà, magari si estenderà agli altri poli cantonali. Un modo per provare, per un attimo, a pensare ad altro. A qualcosa di positivo. Perché, come soavemente messo in rima dalla poetessa Alda Merini, è indispensabile sorridere: agli «amori finiti, ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino».