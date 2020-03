Vista l’attuale situazione sanitaria dovuta al coronavirus, il Consiglio della Chiesa evangelica riformata di Locarno e dintorni (CERL) ha deciso di sospendere, con effetto immediato e fino a nuovo avviso, tutti i culti e tutte le attività della Chiesa. «La misura è un necessario contributo alla tutela della salute dei fedeli», si legge in una nota stampa. «La decisione di sospendere tutte le attività è in sintonia con le raccomandazioni della Chiesa evangelica Riformata nel Ticino e con le misure prese dalle autorità politiche».

Sono pertanto da subito sospesi ad Ascona, Muralto e Locarno Monti tutti i culti, battesimi, matrimoni, corsi di catechismo e per la confermazione, così come tutte le attività, riunioni e incontri dei gruppi legati alla CERL.

Chi desiderasse un colloquio con uno dei pastori o è confrontato con un lutto (funerale) è invitato a prendere contatto telefonicamente. Il segretariato è raggiungibile da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, allo 091/791.21.53.

Seguendo l’evolversi della situazione, informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito web www.cerl.ch.