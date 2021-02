Convinto sostegno alla realizzazione della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale a Locarno, che il Consiglio di Stato ha deciso di spostare nel comparto di Santa Caterina. Lo esprime il Distretto PLR Locarnese che il 25 febbraio ha tenuto la sua prima assemblea online. «Una decisione - recita il comunicato stampa diffuso sull’esito dell’assemblea al riguardo appunto del trasferimento a Locarno del Museo- che ha già portato a importanti lavori, come il mandato di studio in parallelo che fornisce un concetto urbanistico e gli elementi necessari sia alla modifica del PR cittadino che alla pubblicazione del concorso di progettazione». Per il Distretto PLR tale iniziativa non solo permetterà di valorizzare il Museo stesso e di rafforzare l’attrattiva turistico-culturale del Locarnese, ma anche di riqualificare un comparto pregiato dal profilo storico-culturale, aprendo alla cittadinanza uno straordinario spazio verde di oltre 10.000 metri quadri in pieno centro città. «Per queste ragioni il PLR Locarnese si aspetta che il Gran Consiglio prosegua celermente verso la via indicata, approvando il credito per la progettazione della nuova sede del Museo, comprendente la connessa realizzazione di una Casa delle Valli, così come proposto dalla mozione di Nicola Pini».

Nell’aprire la discussione sul piatto forte della serata, il presidente del giorno Fabio Abate ha sottolineato le difficoltà soprattutto per i volti nuovi, persone che si affacciano alle elezioni per il legislativo e l’esecutivo comunale per la prima volta. Per loro, in assenza di gran parte dei classici eventi di questo periodo, sarà più difficile emergere nei confronti dei colleghi già inseriti nella politica comunale e che più facilmente trovano spazio sui media. In relazione a questo punto, diverse le idee proposte, dalla più classica presenza sulla carta stampata, fino all’ormai necessaria presenza sui social, che, come sottolineato durante la discussione, rappresentano ormai la normalità e non più una novità. Oltre agli aspetti organizzativi di chi si mette a disposizione per la cosa pubblica, nella discussione ha trovato spazio anche la difficoltà degli elettori, soprattutto quelli più anziani, che senza eventi incontrano più difficoltà a recepire le informazioni sulle candidate e i candidati.