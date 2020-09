Sottrasse un milione di franchi per il suo amore virtuale

Innamorata virtualmente ma realmente ladra di soldi altrui una contabile del locarnese è oggi davanti alle Criminali presieduta dal giudice Marco Villa per rispondere dei reati di appropriazione indebita, anche tramite e-banking e riciclaggio. La donna, arrestata nel maggio del 2017, in carcere preventivo per 80 giorni e tutt’oggi a piede libero, ha sostanzialmente ammesso di aver sottratto in pochi mesi – da novembre 2016 ad aprile del 2017 ben un milione di franchi dalla contabilità e dalla cassa del suo datore di lavoro, un garage della regione, dirottando gran parte di questi fondi ad un “sedicente” suo innamorato, un africano del Benin ma residente nella Svizzera francese, conosciuto sui social ma mai incontrato direttamente. Il procuratore pubblico Pablo Fäh, pur dandole atto di essere stata abbindolata e di aver trattenuto per sé solo una minima parte del maltolto, circa 40 mila franchi, ha proposto per la donna una pena di tre anni di reclusione dei quali 18 mesi da espiare e il resto sospeso per due anni. Nel pomeriggio le arringhe della difesa, affidata a Stefano Steiger e degli accusatori privati rappresentati da Maura Colombo. La sentenza è attesa già in giornata o al massimo nella mattinata di domani.