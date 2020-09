Un 39.enne dominicano residente nel Locarnese è stato arrestato lo scorso 3 settembre in quanto sospettato di aver spacciato droga. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Locarno in una nota congiunta. La perquisizione dei locali dove soggiornava ha permesso di rinvenire alcune decine di grammi di cocaina. Il 39.enne, come detto, è sospettato di aver spacciato un importante quantitativo di droga a consumatori locali. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.