Sette anni e mezzo in due. La Corte delle Assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha condannato oggi una coppia ritenuta colpevole di aver spacciato droga nel Locarnese. All’uomo, difeso dall’avvocatessa Manuela Fertile, sono stati inflitti 4 anni e 6 mesi di detenzione ed è stata ordinata l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni. Pena più mite per la donna, patrocinata dal legale Enrico Bonfanti, ossia 3 anni ma di cui 24 mesi sospesi per un periodo di prova di 4 anni. I fatti ricostruiti dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni erano avvenuti principalmente a Locarno sull’arco di poco più di un anno, dal marzo 2018 a fine luglio 2019.