(Aggiornato alle 23.40) Un fatto di sangue è andato in scena questa sera verso le 21.50 in una palazzina in via Vallemaggia a Locarno. Un ventenne avrebbe ferito una donna di 22 anni con un’arma da fuoco all’interno di un appartamento. La giovane versa in gravi condizioni, fa sapere la Polizia cantonale in una nota. L'uomo è stato fermato. Sul posto è pure stata fermata una terza persona. Oltre ad agenti della Polizia cantonale e Comunale, sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure alla donna. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti. Lo stabile dove sono avvenuti i fatti si trova all'imbocco della strada cantonale che conduce in Vallemaggia, accanto ad una stazione di servizio. Numerose le pattuglie che sono accorse sul posto; almeno una decina stando a nostre informazioni, compresa l'unità cinofila della Polizia cantonale. Restano da chiarire nei dettagli la dinamica (compito che spetterà agli specialisti della Scientifica) e soprattutto il movente all'origine del gesto. Per far luce sull'accaduto potrebbero servire le riprese del sistema di sorveglianza del benzinaio e, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa (ciò che sembra effettivamente essere il caso), le testimonianze di vicini e passanti.