La giuria ha esaminato a fondo la documentazione prodotta dai singoli studi o dalle comunità di lavoro che si sono annunciati, apprezzandone la qualità e la varietà per rapporto ai temi oggetto del concorso. La scelta dei 15 nominativi è stata frutto di un’attenta ponderazione dei singoli criteri definiti nel bando di concorso che ha portato ad individuare dei concorrenti, chiamati ad interpretare al meglio gli obiettivi fissati dal Municipio per la riqualifica e la valorizzazione di questi spazi di grande pregio. I concorrenti individuati sono architetti o architetti paesaggisti, in parte riuniti in comunità di lavoro, di varia provenienza ed esperienza. Accanto a studi ticinesi, si trovano anche architetti confederati, oppure esteri, a riprova dell’interesse generato dal tema di concorso. La giuria ha voluto inoltre avvalersi della facoltà di cooptare dei gruppi di architetti giovani, così da arricchire ulteriormente la varietà delle proposte che scaturiranno dalla fase di concorso. Quest’ultima sarà avviata nei prossimi giorni, con la messa a disposizione della documentazione ufficiale ai 15 concorrenti.