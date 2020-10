Spesa a domicilio: si cercano volontari

Il Municipio di Losone segue con particolare attenzione lo sviluppo dell’epidemia nella Svizzera italiana. E, per essere pronto a reagire con rapidità, attivando le misure più adatte alle circostanze, gioca d’anticipo. Così, il Dicastero salute pubblica e previdenza sociale sta terminando la riorganizzazione del servizio sociale d’emergenza comunale che a primavera, durante il periodo di confinamento, aveva consentito di aiutare un centinaio di persone che non potevano rischiare di uscire di casa.

Per poter riattivare il servizio in breve tempo, il Comune ha però bisogno di nuove volontarie e nuovi volontari disposti a recarsi a fare la spesa per chi ne avrà bisogno. L’Esecutivo, dunque, lancia un appello alla popolazione, invitando chi ne avesse la disponibilità ad annunciarsi per aiutare chi è messo in difficoltà dalla seconda ondata della pandemia.