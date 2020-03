Il Municipio di Tenero-Contra, preso atto dell’epidemia di COVID-19, anche detto “Coronavirus” e in particolare delle raccomandazioni alle persone anziane di evitare i posti affollati e di limitare i contatti per ridurre il rischio di contagio, ha risolto di introdurre, con effetto immediato, un servizio di assistenza per gli anziani (in particolare agli anziani soli con età superiore a 65 anni).