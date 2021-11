Gran parte delle manifestazioni sportive l’anno scorso non hanno potuto svolgersi a causa della pandemia. Tuttavia a Losone c’è chi ha avuto occasione di impegnarsi e raggiungere significativi traguardi. È stata, quindi, una cerimonia particolarmente sentita quella che si è svolta giovedì scorso al Centro La Torre di Losone. Cerimonia durante la quale sono stati attribuiti i premi al merito sportivo per il 2020. Sono così stati premiati la tennista Laura Giacchetto, campionessa ticinese Under 18, ed il karateka Samuel Löwen che ha ottenuto la medaglia d’oro al primo On The Web World Championships. Le calciatrici Alessia Fornera e Alessia Rebai sono state insignite con un attestato per la vittoria dell’AS Gambarogno nel girone d’autunno del campionato ticinese Allieve D9.