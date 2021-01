«Sarà un quadriennio di assestamento per l’amministrazione del nuovo Comune di Verzasca, ma mi pare che si sia partiti con il piede giusto. Per adesso ci stiamo concentrando sui regolamenti comunali e sul primo preventivo, che porteremo in Consiglio comunale alla fine di febbraio, ma nei prossimi mesi cercheremo anche di concretizzare qualche progetto inserito nel Masterplan Verzasca 2030 e affrontare una delle nostre priorità, vale a dire il problema della mobilità e della gestione del traffico soprattutto durante i mesi estivi». Così il sindaco Ivo Bordoli, eletto lo scorso 18 ottobre alla guida dell’Esecutivo verzaschese, traccia un bilancio dei primi cinquanta giorni di legislatura del Comune unico nato dalla fusione di Sonogno, Frasco, Cugnasco-Gerra (frazione Valle), Brione Verzasca,...