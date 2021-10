Un mix tra la freschezza portata dai giovani e l’esperienza di chi, invece, ha già vissuto qualche esperienza in più. È la strada che il neo presidente, Stefano Lappe, ha tracciato per il futuro della sezione cittadina del PLR, subito dopo la sua nomina ratificata all’unanimità dall’assemblea riunitasi ieri sera. Folta la partecipazione alla riunione, la prima in presenza dopo due anni, proprio per suggellare l’importante cambio ai vertici.

Dopo otto anni, infatti, il presidente Gabriele De Lorenzi ha deciso – assieme al «suo» comitato – di non sollecitare un nuovo mandato. E così, per la sua successione si è scelta la via del rinnovamento, iniziata proprio da De Lorenzi già tempo addietro. Basti pensare a quanti nuovi volti sono stati candidati – e in buona parte anche eletti – alle recenti elezioni comunali.