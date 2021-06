Stipendi temporaneamente bloccati alla Clinica Santa Chiara di Locarno? «Siate responsabili!», è l’appello che lancia il sindacato VPOP a seguito di quanto riportato dal Caffè. «Il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD», firmatario del contratto collettivo di lavoro dell’istituto di cura, auspica dunque «che gli stipendi del personale della clinica possano essere regolarmente versati entro il 30 giugno». E a proposito «sta cercando di avere dei chiarimenti con i responsabili della struttura sanitaria». Evidentemente, qualora ciò non avvenisse «il sindacato indirà un’assemblea per decidere con il personale i passi da intraprendere a tutela dei suoi diritti», conclude una nota stampa.

La banca e le firme

Il blocco del versamento degli stipendi ruoterebbe attorno alla vertenza in atto tra i vertici, legata al passaggio di proprietà della clinica e alle maggioranze all’interno del Consiglio d’amministrazione. Riassumendo, ricordiamo, la maggioranza della azioni della FOPE SA, ovvero la Holding che tiene le redini della clinica, è stata acquisita dalla luganese Moncucco. Di qui un’assemblea della Santa Chiara SA, tenuta dalla maggioranza degli azionisti, che ha nominato un nuovo CdA. Ma i vecchi vertici, che avevano invece aggiornato la riunione al mese prossimo, non riconoscono l’avvenuta riunione. Ne sono dunque conseguite decisioni supercautelari della Pretura, che sembrerebbero aver bloccato le cose non permettendo al momento di registrare i nuovi vertici. E sul fronte bancario servono le firme proprio di questi per poter effettuare i pagamenti degli stipendi.