Alle 07:00 di questa mattina sono entrati in servizio 30 pompieri di montagna provenienti, oltre che dalle Sezioni di montagna dei Pompieri della Città di Bellinzona, anche dei Centri di Soccorso cantonali di Lugano e Mendrisiotto, dai Corpi Pompieri di Montagna del Pizzo Leone, della Melezza e Tre Valli, e dalle Sezioni di montagna dei Corpi Pompieri di Maggia e Tenero-Contra. La rotazione del personale, pianificata anche per i prossimi giorni, permetterà di suddividere il carico di impiego tra i pompieri del cantone, a favore della garanzia di prontezza di intervento dei vari Corpi, anche considerato l’elevato grado di pericolo di incendi di bosco. Oggi le forze di intervento si concentreranno, all’interno dell’area ancora interessata dall’incendio, per lo spegnimento dei focolai visibili e per la ricerca e bonifica dei punti caldi.