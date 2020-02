Da lunedì 24 febbraio a venerdì 10 aprile 2020 sono previsti interventi di sottostruttura e di pavimentazione in via Lusciago a Losone.

Durante l’esecuzione dei lavori, scrive il Dipartimento del territorio in una nota, la tratta tra l’incrocio con Vicolo Canaa e l’incrocio con “Vicolo” Bruglio sarà completamente sbarrata al traffico e non sarà garantito nemmeno il transito ai mezzi di primo soccorso. Sarà invece sempre possibile il passaggio dei pedoni.

L’accesso a Vicolo Canaa sarà garantito da via Municipio – via Lusciago, mentre “Vicolo” Bruglio sarà raggiungibile solo da via Mezzana – incrocio Arbigo.