Aumentare il numero di allievi che va a piedi a scuola in sicurezza e ridurre drasticamente le auto attorno alla scuola; aumentare significativamente la sicurezza stradale a beneficio dei bambini e di altri utenti deboli, come gli anziani; individuare una rete di percorsi pedonali a livello comunale a misura di bambino, sviluppando sinergie con la rete dei sentieri locali e con gli attori del turismo; integrare le scelte di moderazione del traffico necessarie con i progetti già in corso; migliorare la qualità dell’aria e ridurre il rumore. Sono molteplici gli obiettivi dei Piani per la mobilità scolastica sostenibile e per persone anziane di Avegno Gordevio e Maggia. Di recente i due Municipi, l’Istituto scolastico Bassa Vallemaggia (ISBV) e l’Assemblea genitori hanno aderito al Piano di mobilità scolastica (PMS), un progetto cantonale che consente di gestire e risolvere in forma efficace i problemi generati dalla mobilità scolastica di ogni Comune. Assieme alla mobilità scolastica, i Comuni intendono verificare la qualità e percorribilità per la terza età.