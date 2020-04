I Municipi di Maggia e Avegno Gordevio si distanziano dal l’iniziativa intrapresa dal presidente del PPD Fiorenzo Dadò ed esprimono «il proprio disappunto sottolineando l’evidente sproporzione di un gesto che coinvolge, per la scelta del luogo di esposizione, l’intera Valle». I Comuni si riferiscono agli striscioni apparsi sulla strada che porta in Valle Maggia raffiguranti un paziente affetto da Covid-19 in cure intense e il monito bilingue: «Vuoi fare la stessa fine? #Iorestoacasa», «Möchtest du so enden? #wirbleibenzuhause». Immagini che i Municipi definiscono strumentalizzate e, malgrado siano «coscienti della delicatezza della tematica»; ritengono che sia il Dipartimento delle Istituzioni che la Confederazione abbiano intrapreso azioni adeguate volte a scoraggiare il turismo in questo periodo.

«C’è da aggiungere inoltre - si legge nella nota - che Maggia ed Avegno Gordevio, come del resto anche altri Comuni della Valle, si sono impegnati a scrivere puntualmente ai proprietari delle residenze secondarie, invitandoli esplicitamente a non venire in Valle in questo delicatissimo momento. I due Municipi hanno inoltre deciso, in questi giorni adiacenti alla Pasqua, di promuovere puntuali pattugliamenti nelle zone più a rischio affinché si rispettino le misure di sicurezza. Maggia e Avegno Gordevio riaffermano con forza come questo sia il peggior momento per decidere in modo temerario di passare le vacanze di Pasqua in Ticino e in Vallemaggia, rilanciando l'appello a tutti di rimanere a casa. Tuttavia a nostro avviso non giustifica l'iniziativa di Dadò, soprattutto per i toni e i metodi attuati, che arrischiano di incidere negativamente in futuro sulla vocazione turistica della nostra regione e dell’intero Cantone», conclude la presa di posizione.