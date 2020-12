Il PLR di Ascona mette in discussione la convenzione tra il Comune e il Collegio Papio e chiede sostanzialmente che siano riviste più criticamente le modalità di concessione dei contributi annui versati all’istituto scolastico diocesano e agli allievi domiciliati che lo frequentano.

Sembrava una tranquilla seduta pre-natalizia quella di martedì sera del Legislativo del Borgo, convocato per motivi di sicurezza pandemica alla Palestra comunale. Tutti i messaggi, compreso quello un po’ controverso, almeno secondo le riserve espresse esternamente da ambientalisti e agricoltori, sulla variante di PR per i Terreni alla Maggia, erano passati all’unanimità. Poi, all’ultimo punto all’ordine del giorno, vale a dire sulla proposta di modifica di alcuni articoli per la concessione del contributo per le...