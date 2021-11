«Il nuovo corpo musicale cittadino, recentemente costituito con la fusione delle fanfare del Velo Club e della Ginnastica, conta attualmente 32 soci». Così scriveva, il 15 marzo 1910, l’«Eco del Gottardo», riferendo dei primi passi di un complesso la cui storia si è da allora intrecciata a filo doppio con quella della città. Un legame che appare subito evidente a partire dal nome. È, infatti, la Musica Cittadina, la banda che da più di un secolo offre una cornice di note ai principali eventi istituzionali, oltre a proporre regolarmente i suoi concerti. A sedere dietro ai leggii generazioni di locarnesi, che spesso si sono tramandati la passione di padre in figlio (e figlia). Lo hanno fatto nell’arco di 110 anni, ricorrenza che è scoccata nel 2020, ma che non ha potuto essere degnamente festeggiata a causa della pandemia. La Cittadina ha quindi deciso di organizzare un evento per i 110 anni + 1, che sarà anche l’occasione per ripercorrere un lungo concatenarsi di note e armonie. Ma anche di vicissitudini varie, talvolta anche all’insegna di una certa litigiosità tutta verbanese.

Dagli operai al gruppo civico

Quelle della Cittadina non furono le prime marce a risuonare a Locarno. Già in precedenza, infatti, diversi complessi – poi spariti nel tempo – si erano dedicati al genere. Per andare a ritroso nella storia ci si può riferire al lavoro di laurea di una dei membri dell’attuale comitato, Manuela Monzeglio, da molti anni cornista titolare (che affianca ai vertici della banda la presidente Nadia Grandi, Rita Visinoni, Martino Milani e il maestro Giorgio Coppi). Spulciando la pubblicazione (che fungerà anche da filo rosso per il concerto dell’anniversario) si scopre, ad esempio, che già dal 1808 al 1841 a Locarno fu attiva una Banda degli operai. Successivamente, dal 1854, il testimone passò alla Banda della guardia civica. Fu poi un fiorire di altri complessi: dalla Compagnia musicale del maestro Innocente Marazzi alla Filarmonica della Pro Locarno, dalla Scuola musicale municipale alla Banda degli operai esercenti, per finire con la Filarmonica italiana. Poi, come detto, prese finalmente forma la Cittadina, il cui primo maestro fu Aristide Ghilardi di Intra e il cui primo concerto si tenne – e non poteva non essere così – in piazza Grande, il 17 aprile 1910.

Da allora, come detto, decine di musicanti (spesso membri delle stesse famiglie) e direttori parteciparono all’attività, mentre la banda diventava una vera e propria istituzione, sempre presente nei momenti che contavano e unico mezzo, allora, per accedere alla pratica di uno strumento musicale. Nella sua storia il complesso cittadino partecipò a eventi e concorsi, ottenendo anche lusinghieri risultati. Ripercorrendone la storia si scoprono poi vari eventi particolari e pure succosi aneddoti.

La Spagnola come il COVID-19

Nel 1918, ad esempio, nel pieno della terribile epidemia di Spagnola, si decise di sospendere le prove, anche se il Municipio di allora aveva concesso l’autorizzazione a tenerle all’aperto. Una sospensione che ricorda molto quella, più recente, resa necessaria dalla pandemia di COVID-19. Nei decenni, poi, oltre a quella musicale, la Cittadina ha avuto anche una vivace vita societaria, caratterizzata, a volte, pure da qualche dissidio. Come quello che portò il sodalizio davanti al Pretore, accusato da uno dei maestri di non avergli versato tutti gli stipendi dovuti. E vi fu anche un momento in cui, in aperto contrasto con il direttore di allora, diversi musicanti cominciarono a disertare prove e servizi, andando però poi a suonare clandestinamente nella... banda di Minusio. E si potrebbe andare avanti ancora. Per saperne di più non mancate all’appuntamento di domani.

Un evento con effetti speciali

Sarà un concerto di gala davvero speciale quello in programma domani, alle 16, al Palexpo di Locarno. La banda cittadina ripercorrerà infatti in musica i suoi 110 anni + 1. Alle esibizioni della quarantina di musicanti attivi (cui si aggiungono una ventina di allievi della scuola) si alterneranno poi incisi dedicati ai principali eventi della storia del sodalizio, con una ricca cornice di immagini e altro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata