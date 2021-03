Lunedì 5 aprile sarà per Locarno una giornata da ricordare. Non solo per l’entrata in vigore del nuovo orario dei trasporti pubblici ticinesi, ma perché quel giorno giungeranno per la prima volta in città i treni della Schweizerische Südostbahn circolanti sulla storica linea del Gottardo. L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) saluta con entusiasmo questa novità, che permetterà di ripristinare treni diretti ogni ora verso Zurigo, Lucerna, Basilea, ma anche di dare grande visibilità alla destinazione turistica e ai suoi partner con la messa in rete di allettanti offerte.

Rimasta isolata per secoli, Locarno deve moltissimo alla ferrovia del Gottardo. Con l’inaugurazione nel 1882 dell’epocale traforo fra Göschenen e Airolo, la città si trovò infatti finalmente allacciata a una vasta rete ferroviaria nazionale ed europea. Fu l’inizio di una nuova era, di una vera rinascita, che nello spazio di tre decenni trasformò Locarno in una fiorente città turistica. A quasi 140 anni di distanza, l’importanza dei collegamenti ferroviari resta di stretta attualità con una data da segnare in rosso: quella appunto del 5 aprile, quando alla stazione di Locarno giungeranno per la prima volta i treni della Schweizerische Südostbahn (SOB), la società che ha preso in gestione la storica linea del Gottardo.

La novità si iscrive nel piano di estensione della rete del traffico a lunga percorrenza Nord-Sud della SOB. Esso prevede la circolazione del nuovo «Treno Gottardo» fino a Locarno, che diventerà stazione capolinea, e l’istituzione di collegamenti quotidiani diretti, a cadenza oraria, con Basilea, Zurigo, Lucerna. «Siamo felici – commenta Thomas Küchler, direttore generale della SOB – di poter offrire questo nuovo servizio. Il nostro impegno per preservare la tratta montana del Gottardo ha già messo in moto molte energie e ora potrà dispiegare tutti i suoi effetti con l’introduzione dell’orario definitivo». «È davvero un’ottima notizia», dichiara Fabio Bonetti, direttore dell’OTLMV. «Nel 2016, quando le FFS soppressero i collegamenti diretti con Zurigo e altre città svizzere, molti ospiti fedeli della regione si lamentarono. Reintroducendo questi collegamenti diretti possiamo tornare a soddisfare le richieste di quella clientela, rappresentata specialmente da persone un po’ più in là con gli anni, ma sempre più anche dai giovani, e da coloro che amano intraprendere escursioni di giornata nella nostra regione».

Se il nuovo Treno Gottardo rafforzerà notevolmente i collegamenti con la Svizzera interna, la contemporanea entrata in vigore del nuovo orario dei trasporti pubblici in Ticino, che segue di alcuni mesi l’apertura della galleria di base del Ceneri, avvicinerà di molto i principali centri del Cantone. «È in atto una piccola, grande rivoluzione della mobilità in Ticino, che porterà ad un accresciuto utilizzo dei mezzi pubblici e anche all’arrivo di nuovi ospiti. Grazie alla sua vasta offerta di alloggi e servizi, la nostra destinazione turistica non potrà che approfittarne, profilandosi come hub della Città Ticino, luogo ideale per un soggiorno da cui partire per andare alla scoperta dell’offerta turistica cantonale», osserva Fabio Bonetti.