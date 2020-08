Dire che lavorando assieme ci si garantisce un futuro è come scoprire l’acqua calda. Non sempre, però, è facile passare dalla teoria alla pratica. E, soprattutto, metterci quel tanto così di creatività per unire esigenze che potrebbero apparire molto distanti fra loro.

Attività e risorse combinateMa è proprio così – combinando attività e risorse – che la valle Onsernone ha fatto importanti passi avanti. E altri si appresta a farne. L’ha accompagnata Nicola Pini, responsabile del piano di sviluppo Onsernone 020, giunto al traguardo e la cui eredità sarà raccolta da altri progetti, fra i quali Onsernone 2025. Nel frattempo si tirano le somme di quanto fatto finora e si guarda al futuro, affidato alle mani del Municipio e della neonata antenna regionale, guidata da Elia Gamboni.

Molti passi concreti«Nell’ambito...