Swing the World torna a casa con due spettacolari altalene

Il progetto Swing the World si espande nelle Centovalli. Oltre a quella già esistente a Rasa, una prima a livello ticinese, sono infatti state posate due nuove altalene. Un ritorno alle origini, dunque, per il progetto che, posizionando delle altalene in luoghi particolarmente suggestivi (anche in alta quota), mira a intrattenere le persone in modo creativo, stimolandole a passare del tempo e a divertirsi fuori dalle mura domestiche.

Località servite dalle funivie

Per le due installazioni si sono scelti i Monti Aula e Costa s/Intragna. La prima «location» è situata a una mezz’ora di cammino dal Monte Comino, luogo a sua volta comodamente raggiungibile in funivia partendo da Verdasio. Mentre la seconda è ben servita dalla funivia Intragna-Pila-Costa.

«Questo progetto – si legge in una nota – è nato da uno spunto dell’Ente autonomo Centovalli ed è da attribuire all’ottima collaborazione tra il Patriziato di Intragna, Golino, Verdasio e lo stesso Comune di Centovalli che, oltre a finanziare le opere, ha messo a disposizione la propria squadra di operai comunali». L’iniziativa si è avvalsa inoltre del supporto di Ottavia Bosello, coordinatrice del Masterplan Centovalli.

Scelte non casuali

Le località di Aula e Costa sono state scelte per svariati motivi. Si è infatti voluto prediligere luoghi che permettono sia di mettere in risalto il territorio e i suoi panorami mozzafiato, sia incentivare l’utilizzo della Centovallina e delle funivie. Non solo. L’obiettivo dichiarato è anche quello di incentivare il settore della ristorazione: nelle vicinanze delle due altalene, quindi, non mancano infatti diversi punti di ristoro.

Infine, sia il giro dell’Aula, sia Costa s/Intragna sono inseriti nella nuova cartina escursionistica, dedicata all’Onsernone e alle Centovalli, sviluppata assieme all’Organizzazione turistica Lago Maggiore e valli.

