L’Assemblea Generale della Clinica Santa Chiara ha estromesso dal nuovo Consiglio di Amministrazione il rappresentante di Swiss Medical Network. Lo comunica Swiss Medical Network Regione Ticino in una nota odierna, nella quale si legge: «Si è tenuta oggi l’Assemblea Generale degli azionisti della Clinica Santa Chiara. Fra i diversi temi all’ordine del giorno, anche l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Ricordiamo che all’udienza dello scorso 8 luglio 2021 davanti al Pretore di Locarno, quest’ultimo aveva designato un CdA transitorio composto da un commissario esterno, due membri della Clinica Luganese Moncucco e un membro di Swiss Medical Network nella figura di Dino Cauzza. Nonostante Swiss Medical Network si sia messa a disposizione per mantenere nel CdA il proprio CEO Dino Cauzza, con rammarico apprendiamo che la Clinica Luganese, che controlla la maggioranza della Clinica Santa Chiara, ha deciso di non coinvolgere l’azionista minoritario, segnale che non va a favore delle collaborazioni prospettate e non mette Swiss Medical Network nelle condizioni per sbloccare i vincoli legati agli aiuti finanziari garantiti per il pagamento degli stipendi di giugno. Ne siamo dispiaciuti, anche per il contributo che Swiss Medical Network avrebbe potuto apportare con le proprie consolidate competenze sia in ortopedia sia in ginecologia-ostetricia, a beneficio di tutti i pazienti».