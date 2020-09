Tamponamento tra due auto, ieri verso le 23, sulla strada Cantonale a Magadino. Un incidente della circolazione è avvenuto all'altezza del ponte sul fiume Ticino. Coinvolte due auto, entrambe immatricolate in Ticino, che circolavano verso Magadino. Stando alle prime informazioni il conducente di una Citroen avrebbe tamponato violentemente una Toyota che lo precedeva all'altezza del cantiere per il rifacimento della pavimentazione stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso. I pompieri hanno provveduto alla pulizia del campo stradale dai detriti ed i liquidi fuoriusciti dai veicoli accidentati. La Polizia ha effettuato gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora.