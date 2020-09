Tamponamento sulla strada Cantonale a Gerra Piano. Si è risolto con solo danni materiali, l’incidente avvenuto mercoledì mattina sulla strada Cantonale a Gerra Piano, all’altezza dell’intersezione per Agarone. Stando alle prime informazioni raccolte due auto, una Renault immatricolata nel Canton Zurigo ed una vettura immatricolata in Ticino. Come detto dal sinistro nessuno ha riportato ferite. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.