Si è conclusa la consultazione popolare che ha coinvolto i Comuni della Verzasca e del Piano in merito al rilancio del «Masterplan Verzasca 2030». La grande partecipazione testimonia il largo sostegno a quanto fatto finora e a ciò che si intende promuovere, con una chiara indicazione sulle priorità e parecchi spunti interessanti per il nuovo ciclo di sviluppo. La consultazione ha ottenuto oltre 200 riscontri, che consolidano, orientano e arricchiscono il futuro dell’intera regione, ancorando lo sviluppo al territorio.

Gli obiettivi da raggiungere

La consultazione era stata promossa il 10 febbraio scorso dall’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano – con il coordinamento della Fondazione Verzasca – e si è conclusa negli scorsi giorni con «un risultato davvero molto soddisfacente», si legge in una nota. Lo testimonia innanzitutto la notevole partecipazione dei cittadini alle dinamiche dello sviluppo della valle, in complementarietà al Piano. Sono stati, infatti, ben 215 i contributi giunti dal territorio (64% dal Piano e 36% dalla valle), che sottolineano molti aspetti assai importanti, utili per chi sarà chiamato a promuovere e coordinare i tanti progetti in corso o pronti per essere avviati.

La strategia di sviluppo si muove su tre assi condivisi, con una serie di iniziative concrete e coerenti per raggiungere gli obiettivi comuni: aumentare l’attrattiva residenziale, promuovere un turismo sostenibile e salvaguardare il territorio con il suo patrimonio naturalistico, storico e culturale. Fra le priorità emerse segnaliamo il rilancio demografico, l’apertura di un negozio in valle, il rilancio del castello Marcacci, il centro polisportivo a Sonogno, la riqualifica del comparto di Lavertezzo Ponte, la gestione del traffico (ad esempio tramite l’introduzione di una navetta), un progetto di territorio sostenibile e la realizzazione dell’archivio storico.

Area «Vivere e lavorare in valle»: l’importanza dei servizi alla popolazione. La principale priorità è la realizzazione di un nuovo ampio negozio in valle: un’indicazione che conforta il Municipio di Verzasca e la Fondazione che da tempo si prodigano affinché la struttura sia realizzata il prima possibile, ovvero – secondo la pianificazione – nel 2024. Raccolgono i maggiori consensi anche la creazione di nuovi punti vendita e servizi, tra cui una macelleria, il rilancio del castello Marcacci e il sostegno attivo al recupero di rustici e monti. La popolazione reputa prioritaria una campagna strutturata di rilancio demografico, effettuata su basi professionali e con misure concrete come emerso da un lavoro coordinato con le altre valli locarnesi. Quindi non sorprende il sostegno alle infrastrutture, ai servizi di base, alla mobilità e alle realtà aziendali quali vettori fondamentali per occupazione, attrattiva residenziale per giovani famiglie e particolare attenzione agli anziani.

Area «Turismo sostenibile»: offerta di qualità, sostenibilità e posti di lavoro. I progetti faro sono quelli fondamentali per il riposizionamento strategico della Valle, capaci di catalizzare altre iniziative e promuovere nuovi posti di lavoro. Anche per la popolazione questi progetti sono risultati prioritari: il centro polisportivo a Sonogno, campeggio alpino a Brione, l’albergo diffuso a Corippo. Assume una priorità particolare l’intenzione di ripensare e riqualificare l’intero comparto di Lavertezzo Ponte. Evidentemente, la questione della gestione del traffico di giornata è sempre molto sentita, e in questo senso si conferma molto opportuna la scelta fatta nel 2021 di costituire un gruppo di lavoro per la gestione della viabilità, coinvolgendo tutte le autorità del territorio, il quale vigila e coordina misure concrete come la prossima posa di pannelli elettronici informativi a Gordola e Tenero.

Area «Territorio»: il valore della natura e delle peculiarità territoriali. Emerge l’apprezzamento per un innovativo progetto di territorio sostenibile, che potrebbe nascere in collaborazione con la Scuola alberghiera di Losanna, affinché la Verzasca diventi una terra di economia e turismo circolare, che privilegia la qualità anche ambientale. La popolazione ha espresso la volontà che il territorio, le tradizioni ed il patrimonio culturale possano essere valorizzati grazie soprattutto alla realizzazione dell’Archivio storico verzaschese, un deciso sviluppo della filiera del legno, così come la promozione dei tetti in piode o il rilancio della pescicoltura a Frasco.

I progetti suggeriti dalla cittadinanza: turismo, mobilità e nuove attività. Non sono mancate le nuove proposte che andassero oltre ai progetti già previsti. Troviamo ad esempio l’invito a sviluppare maggiormente la cultura dell’accoglienza o l’introduzione di nuove filiere di nicchia, come la produzione di bevande e cosmetici legati al siero del latte. Molte idee concernono le modalità di ridare lustro e valore ai numerosissimi manufatti che caratterizzano l’intero territorio di valle. Soluzioni per il forte traffico turistico tramite contingentamenti puntuali o una navetta Piano-valle riemerge nuovamente tra le proposte, malgrado quest’ultima difficilmente potrà vedere la luce vista l’impossibilità di reperire la disponibilità di un vasto parcheggio sul Piano. Molti suggerimenti concernono poi la rivalutazione delle rive del fiume, così come la sostenibilità del turismo che crei indotto su più giorni e che possa anche entrare in contatto con la cultura e la storia locale, grazie a nuovi itinerari etnografici e sentieri storici.

I progetti saranno ora valutati e attentamente approfonditi dal coordinatore del masterplan Alessandro Speziali assieme alle autorità comunali, le quali ricoprono un ruolo strategico centrale nello sviluppo del documento strategico, chiarendo per ogni iniziativa i relativi promotori, partner e finanziamenti. I progetti di portata intercomunale saranno principalmente sviluppati dall’antenna dell’Ente regionale di sviluppo, quindi dalla Fondazione Verzasca come agenzia di sviluppo territoriale. Un ruolo che permette di coordinare e sviluppare progetti non solo in valle ma anche sul Piano, coinvolgendo i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Gordola, Tenero-Contra e Mergoscia – ovvero il comprensorio dell’Associazione dei Comuni.

