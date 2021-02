L’obiettivo elettorale era e rimane il raddoppio della presenza nell’Esecutivo. Così come un consolidamento dei seggi in Consiglio comunale. Il municipale della Lega Bruno Buzzini non nasconde le ambizioni del proprio gruppo, che in Città alle prossime elezioni comunali correrà ancora assieme all’UDC e agli indipendenti.Una corsa alla quale, per l’Esecutivo, prenderanno parte, oltre allo stesso Buzzini, il consigliere comunale di lungo corso e capogruppo Bruno Baeriswyl (come esponente dell’UDC), Mariana Ballanti, Gianni Guerra, Ugo Labovic, Maila Santoni e Kevin Pidò.

Non c’è Andrea Giudici«La lista si presenta con un programma d’azione comune, sottoscritto da tutti i rappresentanti del nostro gruppo politico. Pur mantenendo ognuno la propria vocazione, l’azione comune mira a contribuire allo...