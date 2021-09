La scuola è una priorità. Lo si è sentito più volte negli anni. Anche durante la campagna elettorale per le comunali del 2021. E Locarno sembra stia mantenendo le promesse. Se da un lato si sono appena conclusi gli interventi di risanamento e manutenzione straordinaria al Nido cittadino, infatti, è imminente la presentazione, da parte del Municipio, del messaggio con la richiesta di credito per l’edificazione di due nuove sezioni alla scuola dell’infanzia dei Saleggi. Un’opera per la quale, recentemente, l’Esecutivo ha fra l’altro già pubblicato la relativa domanda di costruzione. Progetti, questi, che fanno il paio con il bando di concorso pubblicato durante l’estate per la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso scolastico di Solduno.

Ma torniamo ai Saleggi. Secondo il progetto «L’OASI» dell’architetto Fabio Sestito di Lugano – il migliore tra i 42 presentati nell’ambito del concorso indetto a suo tempo – le due nuove sezioni saranno edificate accanto alla struttura esistente, permettendo così di ampliare l’offerta scolastica e adattare il fabbisogno per i prossimi anni. Un progetto cresciuto e sviluppato con sensibilità dall’architetto, nel quale anche docenti e direzione scolastica sono state coinvolte. Ciò che ha permesso un’ulteriore ottimizzazione degli spazi necessari, facendo tesoro dell’esperienza di chi ogni giorno si trova «al fronte».

Migliorie al parco giochi

Dal profilo dei costi, sebbene il messaggio non sia ancora stato firmato dall’Esecutivo, si può prevedere una spesa superiore a quanto si ipotizzava l’anno scorso, quando si trattò di stanziare il credito di 420.000 franchi per la progettazione esecutiva e per la procedura d’appalto. Sul fronte dell’edificio l’investimento – stando alle informazioni del corriere del Ticino – rimane in linea con le previsioni. Si parla di circa 3,5 milioni di franchi. Ai quali si potrebbero però aggiungere – a dipendenza anche di quanto deciderà il Consiglio comunale – le spese per un impianto fotovoltaico, per il rifacimento del parco giochi (non più al passo coi tempi) e per ulteriori migliorie esterne.

«L’auspicio è quello di disporre del credito già durante l’autunno», spiega, da noi contattato, il municipale Davide Giovannacci, a capo del Dicastero finanze, logistica e informatica. «Così da poter avviare il cantiere, che dovrebbe durare un paio di anni, già nel corso del 2022». Un cantiere che non comprometterà lo svolgimento delle attività didattiche, trattandosi appunto lavori per opere indipendenti dalle attuali strutture della scuola dell’infanzia.

Spazi ancor più accoglienti

Spostandoci al Nido dell’infanzia, come accennato, si sono invece conclusi nei tempi previsti gli interventi di risanamento e manutenzione straordinaria. Una prima tappa di lavori, suddivisi sui tre livelli della struttura, che ha interessato la costruzione nelle sue molte sfaccettature. Già dalla fine di agosto, dunque, le famiglie e i bambini sono stati accolti dalla struttura del Nido risanata. «La prima tappa delle opere si è conclusa con grande soddisfazione della direzione e delle educatrici», si sottolinea in una nota stampa. «Gli interventi, organizzati e diretti dalla Sezione edilizia pubblica della Città, si sono concentrati soprattutto: sulle opere di pavimentazione, con la posa delle nuove superfici in resina e in sughero; l’esecuzione dei nuovi plafoni ribassati metallici e la relativa sostituzione dell’illuminazione ad incandescenza con tecnologia LED; la posa delle nuove cucine d’appoggio e il risanamento dei rivestimenti ceramici dei bagni. Nel locale tecnico è stato sostituito il vetusto impianto di riscaldamento e all’esterno è stata cambiata la pavimentazione in asfalto».

Nessuno come lui

Grazie ad alcune modifiche interne, inoltre, il Nido dell’infanzia è stato autorizzato ad accogliere più neonati. In totale la struttura può ora ospitare fino a 70 bambini al giorno dai 0 ai 4 anni. E si rivela così l’istituto più grande a livello cantonale. «Grazie alla proficua collaborazione tra i vari servizi della Città, nella seconda fase di risanamento che sarà eseguita durante la prossima estate, è prevista la conclusione delle opere di risanamento e manutenzione straordinaria», conclude la nota. Opere per le quali, nel complesso, il Consiglio comunale ha stanziato un credito di 585.000 franchi.

Cinque in corsa per la direzione

Ma le scuole cittadine non si rinnovano «solo» dal profilo delle strutture. È infatti scaduto il termine per partecipare al concorso indetto alla ricerca di una nuova guida degli Istituti scolastici comunali. Cinque i pretendenti. «Ora l’iter prevede che l’ispettorato scolastico fornisca il proprio preavviso sulle candidature», spiega il capo Dicastero educazione, Giuseppe Cotti. «In seguito si procederà con le audizioni dei candidati, sempre alla presenza dell’ispettrice».

