Quanti cose vanno migliorate nel Programma d’agglomerato di quarta generazione (PALoc 4). Almeno secondo il PS cittadino e il suo Gruppo di lavoro territorio e ambiente, che ha recentemente inoltrato le proprie osservazioni nell’ambito della fase di consultazione del corposo incarto. Una fase ritenuta «tardiva», poiché come già in passato aperta solo «alla fine del processo pianificatorio» e senza «un’informazione intermedia».Nel complesso, dunque, il PS ritiene che il PALoc 4 non «poggi ancora su una sufficiente metodologia di lavoro». Manca insomma una procedura standard per l’elaborazione generale, così come delle singole misure. «Non è sufficiente fare ‘la lista della spesa’ con le singole schede, senza esaminare le altre esigenze pianificatorie dei comuni o senza dar loro un indirizzo...