È in periodi bui come questi che si apprezza ancor di più una risata. E chi ti fa ridere. Dimitri, il clown per eccellenza, in quest’arte della risata (ma anche della malinconica allegria) è stato un maestro e nella sua lunga carriera di uomo di spettacolo ha finito con il contagiare tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne l’umorismo, la versatilità, la lungimiranza. Cinquant’anni fa quella sua capacità di alleggerire il cuore delle persone che lo ascoltavano e lo osservavano nelle sue movenze da burattino è diventata uno stile di vita e di pensiero che si sono concretizzati a Verscio, villaggio delle Terre di Pedemonte dove dapprima l’asconese Dimitri Jakob Müller (questo il suo nome completo) ha fondato il suo teatro, quindi la scuola e infine l’accademia. E per...