In un giorno che avrebbe dovuto essere di festa, il 1. agosto, la Vallemaggia e le Terre di Pedemonte si sono svegliate con il cuore devastato. Di nuovo, come era già successo ieri quando era stato ritrovato il corpo senza vita del parapendista disperso da sei giorni. Questa volta, in particolare, a piangere è la comunità di Tegna, dove risiedeva il 29.enne morto nelle prime ore di oggi a seguito di un incidente motociclistico .

«Siamo ancora increduli. Non so cosa dirle», rileva un abitante. Nessuno, comprensibilmente, ha voglia di parlare. Troppo forte il dolore per la perdita del giovane molto conosciuto nella regione in quanto titolare di una piccola impresa. Appassionato di viaggi e di sport in generale, il 29.enne viene ricordato in queste ore dagli amici e dai conoscenti sui social network. «Ci mancherai», recita uno dei messaggi che stanno riempiendo la sua pagina Facebook.