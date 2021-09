Dopo una pausa forzata a causa del coronavirus, sabato all’aeroporto di Locarno-Magadino torna Telethon Vola. Per gli amanti del brivido o gli appassionati di volo, si tratta di un’occasione unica per salire a bordo di un aereo o un elicottero grazie ad Alsa Aero Locarno e Swiss Helicopter. Questa opportunità è riservata a grandi e piccoli e le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul posto. Per chi invece preferisce restare con i piedi ben saldi per terra la scelta è ampia. Oltre all’esposizione di velivoli e veicoli della Base aerea di Magadino e della Rega, intratteranno il pubblico, con dimostrazioni, giochi e animazioni varie, l’Associazione motociclisti ticinesi, RollStar & Focaccia Group Suisse, la Polizia cantonale, l’Associazione ridere per vivere, Toni Milano - Il Guerriero, il Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e i Mini pompieri del Gambarogno.

L’Associazione carnevale di Orselina e la guggen Stracaganass & Carnevale di Lumino metteranno inoltre a disposizione una buvette e una ricca griglia. Sul fronte musicale, invece, in entrata debutteranno i Corni delle alpi dell’associazione ACASI, mentre nel pomeriggio la faranno da padrone The Sweet8 e le guggen Stracaganass.