Ha causato quattro feriti apparentemente non gravi, l'incidente accaduto venerdì pomeriggio, attorno poco dopo le 13:30, sull'A13 a Tenero, direzione Magadino. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una vettura immatricolata in Germania è stato violentemente tamponato da un’auto immatricolata oltre Gottardo, che a sua volta è stata centrata da un'Audi immatricolata in Ticino. Ingenti i danni ai veicoli coinvolti. Sul posto i soccorritori del SALVA, i pompieri di Locarno e la Polizia Cantonale. Il traffico in breve tempo è collassato in tutta la zona, creando lunghe colonne. Come detto quattro dei sei occupanti sono rimasti feriti in modo apparentemente non grave.